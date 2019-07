Bewoners Villapark Eindhoven profiteren van zon in Tongelre

EINDHOVEN - Ook in het Villapark willen Eindhovenaren best iets voor het milieu doen, zeker als dat ook goed is voor hun portemonnee. Omdat zonnepanelen hier niet mogen, gaan ze het dak op in Tongelre .

Het wordt het tweede project in Eindhoven waar particulieren samen zonne-energie opwekken, buiten hun eigen huis of tuin. Het eerste startte in maart op een stuk grasland bij vliegbasis Eindhoven, met 11.000 zonnepanelen. In Deurne werd eind vorig jaar landbouwgrond bedekt met ruim 18.000 zonnepanelen, waarvan een deel voor particulieren. Her en der in het land worden er ook zonnepanelen op waterplassen gelegd.

Ondertussen ontstaat er ook kritiek: is het bedekken van grond en water niet slecht voor insecten en insectenetende vogels en vleermuizen? En is het niet lelijk? Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Berno Strootman, waarschuwt dat het landschap straks vol staat met deze ‘industriële elementen’: ,,Zonnepanelen in de wei leggen is het makkelijkste maar ook het laatste wat we moeten doen. Zorg eerst dat alle daken worden vol gelegd.’’

Voorbereiding

Het dak op gaan, dat is Huib van den Heuvel nu dus ook gelukt, samen met coöperatie 040Energie. Maar hij is wel twee jaar bezig geweest met de voorbereiding, terwijl zijn project aan de Doornakkersweg met 376 panelen relatief klein is.

Het grootste probleem: daken vinden. Van den Heuvel is medeoprichter van het bedrijf Solarge, dat lichtgewicht zonnepanelen ontwikkelt. Hij benadrukt dat dit geheel los staat van zijn initiatief in Tongelre. Hij wil voor zijn eigen verbruik zonne-energie opwekken en vond 20 medestanders, vooral in zijn eigen buurt Villawijk. Deze vormt een beschermd stadsgezicht. De regels staan geen vanaf de straat zichtbare zonnepanelen toe. Dus moesten ze ergens anders het dak op.

,,Dat kan nu bij een hal van Peter van de Leegte, een Eindhovense ondernemer met visie. Hij vindt dit een goede ontwikkeling en dus doet hij mee, ook al levert het hem geen geld op.” Los van de vraag of zonnepanelen op een huis of op de grond mooi of lelijk zijn; Van den Heuvel ergert zich aan al die platte daken die ongebruikt blijven. ,,Wat is er logischer dan daar panelen neerleggen? Dat is qua opschaling ook veel efficiënter dan zonnepanelen op een gemiddeld huis.”

Projecten

Toch zijn er weinig soortgelijke projecten in de regio. ,,Op daken van een aantal bedrijven in Nuenen. En coöperatie Morgen Groene Energie werkt aan een project op gebouwen van de gemeente Nuenen”, weet Ad van den Brandt van 040Energie. Ondertussen blijft er een veelvoud aan platte bedrijfsdaken leeg. Panelen moeten minimaal 15 jaar blijven liggen, terwijl veel pandeigenaren hun handen vrij willen houden voor een eventuele latere verbouwing of sloop.

Het verhuren van een dak levert ook weinig op. Een aantal bedrijven - zoals Van Rooijen Logistiek - heeft inmiddels wel voor eigen gebruik zonnepanelen op het dak gelegd. Zonnepanelen van particulieren mogen ze niet toerekenen naar hun eigen energieprestatie. Van den Heuvel hoopt dat de overheid de regels aanpast, maar hij wil geen klaagverhaal ophangen. ,,Er is een andere belangrijke reden om mee te doen als bedrijf: goodwill kweken bij het publiek.”