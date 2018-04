Bewoners Vitalis Eindhoven gaan thuis naar het theater

EINDHOVEN - In zes verzorgingstehuizen van Vitalis keken bewoners en personeel zaterdagavond op grote schermen mee naar de voorstelling 'Hendrik Groen - pogingen iets van het leven te maken' in het Parktheater.

Gebaseerd op het dagboek met de bejaardenhuisbelevenissen van Hendrik Groen over de angst voor het aftakelen, betuttelend personeel en klagende bewoners. Fictief bleek later, maar voor alle aanwezigen o zo herkenbaar.

155 kaartjes zijn er verkocht, verdeeld over zes Eindhovense verzorgingstehuizen. In ontmoetingsruimte D'n Herd bij Vitalis Kronehoef zitten zo'n twintig bewoners er klaar voor. "De helft is hier speciaal voor de theatervoorstelling", vertelt cultuurcoördinator Judith Hovener. "Ze hebben het boek gelezen of de serie gezien." De andere helft wilde niet alleen op de kamer blijven of was al in de ontmoetingsruimte. "Maar ze hebben wel betaald hoor", vult ze snel aan. Voor 7,50 (inclusief drankje) kunnen bewoners een aantal keer per jaar 'thuis naar het theater' en wordt een voorstelling van het Parktheater live vertoond.

Na het Scapino Ballet is Hendrik Groen de tweede voorstelling dit jaar. Het in 2016 verschenen boek gaf veel mensen een intrigerend inkijkje in het wel en wee van een verzorgingstehuis, hier is dit de dagelijkse praktijk. In de theatervoorstelling is verrassend gekozen voor jonge acteurs. Die spelen hun ouderdom geloofwaardig volgens een groepje bewoners. "Ze bewegen precies als wij", vertelt een vrouw met rollator. De uitgebeelde kwaaltjes zijn de bewoners maar al te bekend. Al bemoeilijkt dit ook de overdracht. Niet iedereen kan alles even goed volgen, zeker als het geluid soms wegvalt.

Tegenvallen