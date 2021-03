Bewoners willen poorten om ongewenste gasten te weren uit binnentuin in Limbeek

EINDHOVEN - Een gezamenlijke binnentuin voor de bewoners van een buurtje in de wijk Limbeek valt in de praktijk tegen. Ongewenst bezoek, modder en prikstruiken volop, terwijl een glijbaan en schommel ontbreken.

Zes jonge vrouwen zitten in de zon aan een picknicktafel in de binnentuin tussen de Leeghwaterstraat en de Pieter Calandstraat. Kinderen spelen in de buurt en soms klimt er een peuter op schoot. De aanleiding voor de samenkomst is minder idyllisch: ze zijn boos op woningcorporatie Woonbedrijf over de inrichting van de gemeenschappelijke tuin.

De voornaamste grieven: twee wadi’s met stilstaand water, glasscherven en spijkers in de aarde en het ontbreken van speeltoestellen voor de kleinsten. Ook willen ze afsluitbare poorten om ongewenst bezoek buiten te houden.

Quote Kinderen hadden snijwonden en koorts nadat ze in de zandbak hadden gespeeld.

De 42 huurwoningen werden anderhalf jaar geleden door Woonbedrijf opgeleverd. Ze hebben kleine achtertuinen met lage poortjes, die allemaal uitkomen op de binnentuin. ,,We hebben inspraak gehad over de inrichting”, vertelt Shirley Egmond. ,,Maar daar is niets mee gedaan.”

De anderen vallen haar bij en klagen over de waterpomp die van de zandbak een modderbak maakt; over prikstruiken (waarvan ze er een paar maar zelf hebben uitgetrokken); over snijwonden en koorts nadat kinderen in de zandbak hadden gespeeld; over het verbod om zelf een glijbaantje neer te zetten. Sevda Demirci: ,,We hadden geld ingezameld om dan maar zelf speeltoestellen te kopen, maar hoorden meteen dat we die niet mochten plaatsen.”

Daklozen en verslaafden in de tuin

Woonbedrijf zou meer verbieden, zoals het plaatsen van rolluiken en camera’s. Die zijn gewenst vanwege ongewenst bezoek in de binnentuin in de avond en nacht. De vrouwen vertellen dat er overlast is van daklozen en verslaafden, vanwege een aantal opvangvoorzieningen in de omgeving. ,,Nog beter zou zijn als er afsluitbare poorten zouden komen”, zegt Sabrina Klaassen. ,,Je denkt toch niet dat een klein bordje met verboden toegang erop iemand tegenhoudt?”

,,We hebben al een paar keer contact gezocht met Woonbedrijf”, maar dat heeft niets opgeleverd”, verzucht Michelle van de Wiel. ,,We zijn ten einde raad.”

Quote ,We nemen de geluiden van bewoners over de overlast zeker serieus en vinden het heel vervelend dat ze een gevoel van onveilig­heid ervaren Woonbedrijf, Woordvoerder

Gevraagd naar een reactie laat een woordvoerder van Woonbedrijf weten dat niet alle bewoners een speeltuin wilden en dat een zandbak met waterpomp gewaardeerd werd. ,,We nemen de geluiden van bewoners zeker serieus en vinden het heel vervelend dat ze een gevoel van onveiligheid ervaren. We gaan samen met bewoners bekijken of poorten een oplossing kunnen zijn. De wadi’s zijn een verplicht onderdeel van het bestemmingsplan. Het bergen van regenwater is belangrijk voor de hele stad. We bekijken hoe we dit kunnen verbeteren. Afval en glas hoort zeker niet in een gezamenlijke binnentuin thuis.”