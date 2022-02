Bewoners zijn boos over naheffingen bij betaald parkeren

In steeds meer wijken rondom het centrum van de stad vragen bewoners om invoering van betaald parkeren. Zelf betalen ze 45 euro per jaar voor een vergunning en omdat veel langparkeerders hun straat mijden, vinden ze weer vaker een plaats voor hun voordeur. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd.

In de Strijpsestraat had de boa begin januari opeens veel werk te doen, zag een bewoonster. ‘Fijn dat er gecontroleerd wordt’, dacht ze nog. Een week later waarschuwde een buurtgenoot dat de gemeente de vergunning niet automatisch verlengt. Ze deed het zelf alsnog, maar was te laat en ontving drie boetes à 68,30 euro of ‘naheffingen’, zoals ze officieel heten.

Nieuw kenteken

Walter de Zeeuw uit de Sint Jorislaan ruilde 2 december zijn auto in voor een andere. Hij dacht eraan om dat via de betaald parkeren-­app te melden aan de gemeente. Een paar dagen later kreeg hij melding van een bericht van de gemeente in de Berichtenbox van mijnoverheid.nl. ,,Dat zal wel over de ozb zijn”, dacht De Zeeuw. ,,Dat zie ik wel een keer.”

Vlak voor kerst deed hij dat en zag vier naheffingen staan, ook 68,30 euro per stuk. Navraag bij de gemeente leerde dat hij zich vergist had: hij had zijn nieuwe kenteken aangemeld alsof het van een bezoeker was. Dus werd hij ook nog eens belast met het bezoekerstarief van 20 cent per uur ofwel 2,40 euro per dag (betaald parkeren geldt van 09.00 tot 21.00 uur, red.).

,,Mijn verzoek om een coulante behandeling werd afgewimpeld”, vertelt De Zeeuw. ,,Als ik bezwaar wilde maken, moest ik maar naar de rechtbank gaan.” Na de kerst kwamen er nog twee achterstallige boetes bij uit de weken vóór de kerst. ,,Nu is de zesde vervallen, omdat er blijkbaar een maximum geldt van vijf per maand voor dezelfde overtreding.”

De Eindhovenaar hekelt het gegeven dat betaald parkeren inclusief de boetes een reguliere bron van inkomsten voor de gemeente is geworden. En hij is teleurgesteld dat het begrip coulance flink verschraald is.

‘Het kan beter’

Maar er gloort hoop. De gemeente laat via een woordvoerder weten dat het verlengen van de parkeervergunningen meestal goed verloopt, ‘maar we zien in de praktijk toch facetten die beter kunnen’. Samen met een aantal betroken bewoners gaan ambtenaren bekijken waar ‘met oog voor de menselijke maat’ verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Automatisch verlengen is voor de gemeente een belasting op jaarbasis en er zijn vaak mutaties, zoals een verhuizing, andere auto of juist geen auto meer, aldus de woordvoerder. Ook wethouder Monique List laat het ED weten dat ze de procedures nader wil bekijken. Zoals de herinnering voor het verlengen van de vergunning, via mail én brief, die de bewoonster van de Strijpsestraat beide niet ontvangen zou hebben.