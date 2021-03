Bewonersorganisaties Woensel-Noord: geen jongerenwerkers is onverteerbaar

EINDHOVEN - Ongeloof en verbijstering overheerst bij bewonersorganisaties in Woensel-Noord nu bekend is dat in een aantal wijken geen jongerenwerkers meer terugkomen. In een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Eindhoven trekken zij aan de bel.

,,Ik ben boos en teleurgesteld”, zegt Bert Nieuwenhuis, lid van de wijkvereniging Blixembosch. ,,Alle wijken moeten gezamenlijk optreden nu we weten dat we geen opvolging krijgen voor de vertrokken jongerenwerkers.”

Grote zorgen

Bewonersplatform Woensel-Noord stuurde namens alle bewonersorganisaties een brief aan wethouder Renate Richters, verantwoordelijke voor het jeugdbeleid. In de brief uiten zij hun grote zorgen over het ontbreken van jongerenwerkers in grote delen van Woensel Noord, waar jaren nauw mee is samengewerkt om de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit in Woensel Noord te versterken

Tot eind vorig jaar was welzijnsorganisatie Buro Cement verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de wijken Achtse Barrier, Blixembosch en Vaartbroek. Lumens/Dynamo Jeugdwerk heeft per 1 januari het jeugdwerk overgenomen, maar biedt alleen in de wijken Vaartbroek, Eckart, Vlokhoven en De Tempel een volledig jeugdprogramma met activiteiten. Vanuit Vaartbroek is een ambulant jongerenwerker inzetbaar voor de overige wijken.

Geen vervanging

Via deze krant hebben de betrokkenen vorige week vernomen dat er geen vervanging komt. Tot die tijd waren zij in de overtuiging dat het wel zou gebeuren.

Koby Kooijmans van wijkvereniging Blixembosch: ,,In het verleden hebben we gehoord dat er vervanging zou komen. Er is door onze jongerenwerker, samen met de politie, veel tijd en moeite geïnvesteerd in jongeren toen er problemen waren met de jeugd op het winkelcentrum Ouverture. Nu laten we de jongeren als een baksteen vallen.”

Quote Het is onverteer­baar. Onze project­groep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ heeft het jongeren­cen­trum opgeknapt Christ Koppelmans, AB voor Elkaar

,,Het is onverteerbaar. Onze projectgroep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ heeft het jongerencentrum opgeknapt. Deze vrijwilligers zouden het jongerencentrum gaan beheren, zodat onze jongerenwerker naar buiten kan om in contact te komen met de jeugd. Hoe hou je dit vol met alleen vrijwilligers? Je hebt een professionele jongerenwerker nodig”, zegt Christ Koppelmans van stichting AB voor Elkaar in de Achtse Barrier.

Belangrijke rol

Namens het CDA stellen raadsleden Remco van Dooren en Christo Weijs vragen aan het college van B&W. ,,We maken ons zorgen nu verschillende wijken van Woensel-Noord geen vaste jongerenwerker meer hebben. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen zoals schooluitval, werkloosheid, overlast of criminaliteit. Dat betekent dat een jongerenwerker in de haarvaten van de wijk moet zitten. En niet moet komen als er een brandje is. Jongerenwerk kan in alle wijken net het verschil maken. Onze jeugd is de toekomst en daar moeten we in investeren”, aldus Van Dooren.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie nauw samenwerkt met de gemeente en het jongerenwerk. Ze kijken samen met de wijkagenten naar de mogelijkheden en kansen in deze overgangsfase.