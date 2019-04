Juist op dat soort dagen wordt er vaak naar het noorden opgestegen. Dat heeft te maken met de overheersende windrichtingen. Vorig jaar werden er 45.000 klachten ingediend, waarvan een groot deel afkomstig was uit het noorden van Eindhoven, Acht en Son en Breugel.

Het Bewonersplatform Woensel-Noord heeft de kwestie al vaker aangekaart bij de luchtverkeersleiding van de Vliegbasis Eindhoven, maar wordt nu gesterkt in haar bezwaren door de geregistreerde vertrekrichtingen over 2018. Donderdagavond deed Willem van den Brink van het platform opnieuw een poging Defensie te overreden meer rekening te houden met het dichtbevolkte gebied.

Zwaardere vliegtuigen

Volgens Van den Brink moet niet alleen naar aantallen vluchten en de verdeling over noord en zuid gekeken worden, maar moet veel meer rekening worden gehouden met hinderbeleving: een overkomend vliegtuig levert meer overlast op als mensen buiten zitten of met het raam open slapen.

De geluidsproductie is volgens het platform groter dan in de milieu effect rapportage uit 2012 voorzien werd. Volgens de bewoners komt dat onder meer doordat met zwaardere vliegtuigen wordt gevlogen dan de Boeings 737-300 waar de MER vanuit ging. In november bleek dat de geluidscontouren in de maanden daaraan voorafgaand waren overschreden, doordat er te vaak geland werd vanuit het zuiden. Van den Brink: ,,Dit betekent tevens dat er te vaak naar het noorden is gestart. Je krijgt daardoor een bredere geluidscontour, waardoor meer mensen hinder hebben ervaren.”

Het bewonersplatform vroeg naar aanleiding van de overschrijding om handhaving bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) en krijgt die ook. In een brief laat staatssecretaris Visser weten ‘verscherpt toezicht op het geluid van Eindhoven Airport in te stellen'. De directie van Eindhoven Airport krijgt de opdracht het geluid maandelijks te monitoren. Ook moet er elk kwartaal een geluidsrapportage worden overlegd.

‘De mond gesnoerd’