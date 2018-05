Bewoonster gerenoveerde woning Tivoli: Ik wil hier nu nooit meer weg

Hans Boerrigter uit Eindhoven een van honderden fysio's in actie in Den Haag

17:18 EINDHOVEN - Honderden fysiotherapeuten uit heel Nederland zijn gisteren naar Den Haag getogen om te demonstreren tegen de macht van de zorgverzekeraars en de regeldruk. Een van hen was Hans Boerrigter uit Eindhoven. ,,Het was fantastisch, zoveel mensen. Het is wel duidelijk dat ik niet de enige ben die gefrustreerd is over de macht van de zorgverzekeraars", vertelde hij na afloop.