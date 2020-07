Bewoonster langer vast voor betrokkenheid bij dood man in Sparrenstraat Eindhoven

ZOMERSERIE Eindhovens studenten­huis Hajraahuis: Nooit kruipend van kroeg naar huis

17:18 EINDHOVEN - Kruipend naar huis vanuit de kroeg hebben ze nog nooit gedaan, bezweren de bewoners van het Hajraahuis in de Kerkstraat. Maar met het Stratumseind om de hoek, is het in theorie goed mogelijk. ,,Ook in de winter gaan we zonder jas. Voor je het koud krijgt, ben je er al.”