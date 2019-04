Bewustzijn creëren in het zonnetje voor AED's in Blixembosch

Kinderen die met geschminkte koppies spelletjes aan het doen zijn, volwassenen die in het zonnetje luisteren naar een blaaskapel. Het lijken allemaal klassieke ingrediënten voor een geslaagd buurtfeest. Het enige wat afwijkt in dat beeld zijn de reanimatiepoppen die op een tafeltje liggen te wachten tot iemand ze komt redden van een vermeende hartstilstand. De activiteiten rondom wijkcentrum Blixembosch zijn dan ook niet zomaar georganiseerd.

,,Eigenlijk heeft deze middag 3 doelen”, vertelt organisator Leo Huijgen. ,,Twee jaar geleden kwam ik erachter dat onze wijk geen enkele AED buiten had hangen. In die situatie kan iemand met hartproblemen nooit binnen 6 minuten hulp krijgen als de ambulance van ver moet komen. Toen ik deze boodschap bekend maakte, hadden we door middel van sponsoring, giften en een loterij vrij snel tien AED’s. Vanmiddag is één van de doelen om dat te vieren en de wijkbewoners te bedanken. Daarnaast blijven we reanimatie-info verspreiden en hopen we dat meer mensen een cursus gaan volgen, want eigenlijk willen we dat iedereen in onze wijk kan reanimeren.”

Sparen en onderhouden

Ook wordt er vanmiddag opnieuw geld opgehaald. Er is een speelgoed- en boekenmarkt en ook met de kinderactiviteiten worden kleine bedragen binnen gesprokkeld. ,,Nu de AED’s er zijn, moeten ze onderhouden worden. En omdat Blixembosch Buiten wordt uitgebreid, moet daar een nieuwe komen. We sparen ook alvast voor over acht jaar, als die dingen vervangen moeten worden. Dan hebben we in een klap weer 16.000 euro nodig”, aldus Huijgen.

Gelukkig voor de hartpatiënten in de wijk blijft de betrokkenheid van bewoners groot. Zelfs expats meldden zich vooraf aan om als vrijwilliger te helpen bij de activiteitenmiddag. Eén van hen is Hui Liu, die vijf jaar geleden voor het werk van haar man vanuit China naar Blixembosch verhuisde. ,,Ik help graag mee om mijn Nederlands te oefenen en in contact te komen met de andere mensen uit de wijk. Dit is de eerste keer dat ik me als vrijwilliger inzet voor Hart voor Blixembosch dus ik ben nog een beetje aan het leren hoe het allemaal zit met die 6 minuten. Zelf kan ik ook nog niet reanimeren maar het doel van vandaag is wel heel goed.”