Bezoeker (21) beroofd van ketting overleden vader bij festival in Eindhoven: ‘Hij is intens verdrietig’

EINDHOVEN - Een gezellig dagje festival kwam begin april abrupt ten einde voor een bezoeker van Dagcollege in het Klokgebouw in Eindhoven. De 21-jarige man uit Zeewolde werd hardhandig beroofd van een dierbare ketting, het enige tastbare dat hij nog had van zijn overleden vader.