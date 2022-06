Bezoekers genieten van ‘prijzige’ Parade naast het Parktheater: ‘Ik hou ervan, die kleinschaligheid’

,,Ik hou ervan. Die kleinschalige sfeer, heerlijk", zegt Git Esmeijer (70) uit Eindhoven. Ze is zaterdagmiddag tijdens het kinderprogramma voor de derde keer sinds de opening op het festivalterrein. ,,Vorige week waren wij hier ook met de kleinkinderen en toen was er op het terrein zelf niet zo heel veel te doen, maar we hebben wel een heel mooie voorstelling gezien.”