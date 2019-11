Bezoekers Ik Zorg-markt Eindhoven: ‘In de zorg kan ik veel meer betekenen’

EINDHOVEN - Wie wil er nog werken in de zorg, met al die acties voor betere salarissen en tegen de hoge werkdruk? Nog zat mensen, zo bleek zaterdag tijdens de Ik Zorg-markt in de voormalige Eindhovense V&D in de binnenstad.

De 17-jarige Quincy uit Helmond weet het al zeker: ze gaat werken in de zorg. ,,Ik ben nu een zorgzaam type. Ik doe graat veel voor mensen", zegt ze met een bescheiden glimlach. Ze volgt nu al de mbo-opleiding dienstverlenende zorg niveau 1 op het Sprong College in Deurne. Op de ‘Ik Zorg-markt’ van Brabantzorg.net heeft ze net informatie gehaald over een vervolgopleiding bij Summa. Haar moeder Jeanette Maseland, zelf secretaresse in het Elkerliek Ziekenhuis, is zelf ooit tot verpleegkundige opgeleid. ,,In de jaren tachtig. Ik heb tot aan Rotterdam gesolliciteerd, maar kon geen baan vinden. Toen was er juist een overschot aan verpleegkundigen.” Ze is blij met de keuze van haar dochter. ,,Dat ‘moederen’ heeft er bij haar altijd al ingezeten. Quincy loopt nu stage op een afdeling met demente ouderen, precies de sector waar we het meest mensen te kort komen in Nederland. Dat past goed bij haar. Als een oudere een keer overstuur is, dan gaat zij er rustig naast zitten en weet ze die te kalmeren.”

Levensverhalen

Blikvanger voor de ingang van de informatiemarkt is een ambulance van de GGD. Binnen is ambulancebroeder Rik Willems druk bezig om collega’s te werven. Hij zit al 25 jaar ‘in het vak’ en rijdt zowel spoedritten als rustige ‘bestelde’ ritten. Fijn werk, vertelt hij. ,,Snel en goed kunnen rijden tijdens een spoedrit is belangrijk, maar ook: de verpleegkundigen assisteren, zorgen dat zij in een veilige omgeving kunnen werken, contact leggen met de patiënt en zijn familie”, zegt Willems. ,,Het verloop bij ons is klein. We hebben een bepaalde mate van vrijheid, en de afwisseling is groot. Elke patiënt is anders. Mensen willen vaak ook graag hun verhaal kwijt, ik heb al veel levensgeschiedenissen gehoord.”

Werken en leren bij het Summa

Dat klinkt veel bezoekers als muziek in de oren. Zoals de Eindhovense 50-plusser die al dertig jaar een leuke administratieve baan heeft waarin ze veel verantwoordelijkheid krijgt. ,,Maar elke keer als ik in een zorginstelling kom, bijvoorbeeld toen mijn moeder ziek was, dan denk ik: hmm, ik kan hier méér betekenen. Daar ligt toch mijn roeping, in de zorg.” De Eindhovense is een van de velen die een overstap overweegt. Maar hoe doe je dat, je omscholen als je nog thuiswonende kinderen hebt en de hypotheek moet betalen? De stand van onderwijsinstelling Summa, die opleidingen biedt waarbij je meteen al parttime aan het werk gaat, trok dan ook veel belangstelling. Wij zijn cv wilde updaten kreeg hulp bij de stand van 04Werkt. En voor een gratis professionele portretfoto - onmisbaar voor een goed Linkedin-profiel - had de organisatie de fotografe Freekje Groenemans ingehuurd.

Twinkeling

Er zijn deze zaterdag veel bezoekers die uit een heel andere sector komen. Zoals Joyce Jacobs, die een sales achtergrond heeft en nu denkt over een baan bij de GGzE. Een andere bezoeker werkte eerder voor een sociaal wijkteam in Eindhoven, maar vond dat hij daar de laatste jaren te weinig toekwam aan contact met mensen. Jasper Liplijn werkt nu nog als kok, maar zou graag in de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg gaan werken. ,,Op de markt heb ik een goede indruk gekregen van Vitalis en Severinus. Ik wil iets kunnen betekenen voor anderen, anderen helpen. Maar dan moet ik wel een opleiding volgen.” Dat het dankbaar werken is in de zorg, dat weet hij al van zijn vrouw Nadieh. ,,Ik werk als activiteitenbegeleidster in de ouderenzorg, bij de Archipel. Ik vind het geweldig om voor mensen te zorgen die al een heel leven achter zich hebben. Als ik net dat kan doen wat ze weer een twinkeling in hun ogen geeft.”