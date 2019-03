Bezwaar loont: meer poetshulp voor ouderen en gehandicapten in Eindhoven

Een van de hoogste torens op Strijp-S Eindhoven als erfenis van Toon de Koning

9:06 EINDHOVEN - Directeur Toon de Koning mag dan afscheid hebben genomen van VolkerWessels en Spoorzone BV, hij laat ook een erfenis achter in Eindhoven. Bij de entree van Strijp-S aan de Glaslaan komt onder meer toren V en ook toren Nico, met 100-110 meter een van de hoogste in Eindhoven, aan de Beukenlaan is weer opgepakt.