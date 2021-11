Bianca zoekt hulp voor negatieve gevoelens na de bevalling: ‘Ik zat in een vicieuze cirkel en voelde me schuldig’

Drempelver­la­gen­de prikpoli GGD strijkt neer in Helmondse Leonardus­buurt; ‘We waren een beetje bang’

HELMOND - Zorgen wegnemen, informatie verstrekken en de drempel verlagen voor mensen die zich - alsnog - willen laten vaccineren tegen Covid-19. Vooral dat is het doel van de ‘pop-up prikpoli’ in gezondheidscentrum Leonardus in Helmond.

21 november