Bibberen in de tent bij het Ottenbad in Eindhoven omdat zwemstadion niet beschikbaar is: ‘Het is toch wel fris’

PSV pakt punt in afgrijse­lij­ke wedstrijd vol blessure­leed in Monaco

Na een bijzonder slecht duel in een zielloos decor heeft PSV een punt gepakt bij AS Monaco: 0-0. De blessures van Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius waren tegenvallers, een meevaller is dat PSV overwintering in de Europa League nog altijd in eigen hand heeft.

4 november