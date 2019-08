Bibberen op weg naar Eindhovense ‘Swim’

EINDHOVEN - Swim to Fight Cancer, in september in Eindhoven, is twee kilometer openwaterzwemmen voor het goede doel. Ook Rik Groenen uit Knegsel is in training. Hij genas van kanker waar hij een partiële dwarslaesie aan overhield.

Vanaf de steiger in het bad van de IJzeren Man vraagt Astrid van den Hoogenband hoe het gaat met de passerende zwemmers. Ze geeft tips en adviezen. Over de techniek van schoolslag en borstcrawl, over de ademhaling. ,,En over hoe je je in het water kunt ontspannen, want dat is heel belangrijk bij het zwemmen van twee kilometer.”

Op deze vroege zaterdagochtend is het stadsstrand aan de Eindhovense Javalaan nog verlaten, op 32 fanatieke badgasten na: deelnemers aan de Swim to Fight Cancer, die op 15 september in het Eindhovensch Kanaal wordt gehouden. Van den Hoogenband - de moeder van - is sinds dit jaar ambassadeur aan het evenement en dat vertaalt zich onder meer in het geven van deze openwater-training. ,,Voor zo’n goed doel doe je dit gewoon. De eerste twee edities ben ik gaan kijken. Ik vind het een geweldige dag. Het zou mooi zijn als de Swim in ‘Sportstad Eindhoven’ nog verder zou groeien.”

In totaal telt Nederland veertien locaties waar in juli, augustus en september Swim to Fight Cancer-evenementen worden gehouden. Eindhoven is de laatste van allemaal. Vorig jaar werd uiteindelijk ruim 72.000 euro opgehaald. De diversiteit aan deelnemers is groot; individuen die betrokken zijn omdat familie of vrienden getroffen zijn door kanker, bedrijfsteams die zich inzetten voor het goede doel, patiënten die met hun specialist in het water gaan of mensen die zelf getroffen werden door de vreselijke ziekte.

Tot die laatste categorie behoort ook Rik Groenen (51). Bij hem werd in 2010 de diagnose gesteld: Non-Hodgkin Burkitt. Inmiddels is de kanker weg, maar de Knegselnaar hield er een partiële dwarslaesie aan over. In de eerste jaren zat hij in een rolstoel. ,,Ik zou daar nooit meer uitkomen, werd me gezegd.” Maar inmiddels loopt Groenen op krukken en het herstel vordert nog altijd.

Boost

In 2012 deed hij mee aan Alpe d’HuZes, fietsend op een tandem de Alpencol op. ,,Daar heb ik een enorme boost van gekregen.” Op 15 september doet hij voor het eerst mee aan de Swim to Fight Cancer, daartoe aangemoedigd door Astrid van den Hoogenband. ,,Ik krijg elke dinsdag zwemles van Astrid in de Tongelreep. Zij heeft een flink aantal van ons overgehaald.”

De trainingssessie in de IJzeren Man is bewust gepland om te wennen aan open water. Groenen beaamt dat het een prima voorbereiding is, maar dat hij ervan genoten heeft: nou, nee. Kort na afloop zit hij op het terras nog te bibberen. ,,Ik vond er weinig lol aan”, zegt hij met een grimas. ,,Ik heb het verschrikkelijk koud gehad in het water. Zeker in het begin, later ging het beter. En anders dan in een zwembad zie je in dit water bijna niets, je weet niet waar je zwemt en raakt gedesoriënteerd.”

Dat laatste zal over twintig dagen wellicht minder het geval zijn: in het Eindhovensche Kanaal is het rechttoe-rechtaan. Groenen kijkt ernaar uit. ,,Het is natuurlijk een fysieke uitdaging, maar het is vooral leuk om dit met de trainingsgroep te doen.”

Krachtig

Op 15 september is hij samen met meer dan honderd zwemmers. Het aantal aanmeldingen loopt nog altijd op, zegt Marc-Antony Taminiau van de organisatie. De Eindhovense ‘Swim’ kiest bewust voor een rustige, gestage opbouw; elk jaar een beetje groter. ,,Zodat het echt een solide, krachtig evenement wordt. We zetten in op continuïteit”, zegt Taminiau.

De deelnemers laten zich sponsoren en de opbrengst gaat volledig naar de stichting Fight Cancer, die fondsen werft voor kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Meer informatie via www.fightcancer.nl.