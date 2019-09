Bibliotheek Eindhoven haalt buikriem aan

EINDHOVEN - De openingen van Expeditie E in Woensel-XL leidt tot fikse bezuinigingen bij de bibliotheek in Eindhoven, bevestigt directeur Albert Kivits.

De Eindhovense biblitheek moet de broekriem aanhalen. Als gevolg van de opening van de Expeditie E in winkelcentrum Woensel-XL moet er flink worden bezuinigd, bevestigt directeur Albert Kivits. Het gaat m een bedrag van 170.000 euro.

Kivits had verwacht dat de kosten van de opening van deze nevenvestiging van de Eindhovense bibliotheek zouden kunnen worden opgevangen uit de lopende begroting. ,,Maar dat blijkt niet te lukken, jammer genoeg", aldus de bibliotheek-directeur. ,,Om te voorkomen dat we aan het eind van het jaar uit de pas lopen en moeten interen op ons eigen vermogen, hebben we besloten nu al meteen in te grijpen."

Het gevolg is dat er fors gesneden worden in met name het opleidingsbudget. ,,Dat brengen we terug tot een minimum", aldus Kivits. ,,Daarnaast vullen we de vacature van een onlangs naar de Helmondse bibliotheek vertrokken medewerker niet op.” Verder wordt er op een aantal kleinere begrotingsposten bezuinigd.

Grenzen

Directeur Kivits beaamt dat de Eindhovense bieb met het openen van een vestiging in Woensel welbewust de grenzen heeft opgezocht van wat financieel haalbaar is. ,,Maar dat doen we vanuit de overtuiging dat de aanwezigheid van een voorziening als de bieb in de wijk van groot belang is voor de sociale cohesie in de stad."

Onder druk van gemeentelijke bezuinigingen moest de bieb een aantal jaren geleden alle wijkfilialen sluiten. Daarvoor in de plaats kwamen steunpunten op basisscholen in de Eindhovense wijken. ,,Die voorzien in een grote behoefte. Met Expeditie E in Woensel proberen we nu op zoek te gaan naar wat uiteindelijk de bibliotheek van de toekomst moet worden.”

Kivits wijst er op dat de bibliotheek niet de enige culturele instantie in de stad is bij wie op financieel gebied het water tot aan de lippen staat. Het Muziekgebouw bijvoorbeeld kampt al jaren met een inmiddels structureel tekort op de begroting. Dat heeft intussen geleid tot een negatief eigen vermogen van het Muziekgebouw van 2,7 miloen euro en een torenhoge huurachterstand.

Enkele tonnen

Daarnaast zei directeur Jos Feijen van Poppodium De Effenaar eerder in deze krant al ook een zwaar jaar te verwachten. Het probleem speelt ook bij het Eindhoven Museum en bij het CKE, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Directeur Karin Visser zei onlangs bij een vergadering van de gemeenteraad dat er geen geld meer is voor investeringen, en dat het CKE al voor enkele tonnen op het eigen vermogen heeft moeten interen.