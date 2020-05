'BIC in Eindhoven beter verkopen als onderdeel van Brainport’

Eind dit jaar valt de beslissing of die het tweede bedrijfsverzamelgebouw voor de high tech maakindustrie er ook komt en in welke vorm. De gemeente Eindhoven krijgt dan wel een grotere rol bij de ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat bij de uitgifte vastgehouden wordt aan het concept - waar industrie, innovatieve startups én onderwijs samenwerken aan de fabriek van de toekomst.



‘Niet de vastgoedontwikkeling, maar het ecosysteem’ staat voorop, want dat is uitermate belangrijk voor Brainport in zijn geheel, staat er te lezen. Maar wethouder Stijn Steenbakkers benadrukt dat alle betrokkenen zeer tevreden zijn over de uitwerking van de eerste fase, met 100.000 vierkante meter en behalve bedrijven ook Summa College en Fontus als huurders.



BIC is een zeer succesvolle bijdrage aan wat Brainport zoal te bieden heeft. ,,Maar het kan altijd beter. We hebben gekeken wat we kunnen leren van fase 1. En dan zien we bijvoorbeeld dat we de BIC nog beter kunnen verkopen als onderdeel van Brainport. Meer in samenhang met de TU/e voor wetenschappelijk onderzoek, de High Tech Campus voor research en Strijp-S voor de innovatie.”