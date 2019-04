Bieb Eindhoven met Expeditie E in Winkelcentrum Woensel

Het vorige week geopende Expeditie E wordt binnenkort ook nog officieel geopend. Daarmee gaat een al jaren gekoesterde wens van de openbare bibliotheek Eindhoven in vervulling: de afstand tot de lezers in Eindhoven-Noord kan een stuk verkleind worden. ,,Want de signalen blijven ons bereiken dat veel Eindhovenaren, jong en oud, de afstand tot de bieb in de Witte Dame te groot vinden. Als je de leescultuur en het leesplezier wilt bevorderen, moet je een plek dichtbij hebben waar mensen zelf hun boeken kunnen uitkiezen", aldus directeur Albert Kivits van de bibliotheek.

Stratum

De bieb moest enkele jaren geleden noodgedwongen de wijkvestigingen sluiten, om de opgelegde bezuinigingen te halen. En dat doet nog steeds pijn, zo blijkt wel uit de toelichting. Liefst zou Kivits ook in Eindhoven-Zuid een nevenvestiging openen. ,,Maar dan moeten we de lopende procedure over de extra korting van twee ton op onze subsidie wel winnen. Dan zou ik dat bijvoorbeeld willen combineren met een onderkomen voor buurthuis De Zuidwester in Stratum. Daarover waren we al in gesprek toen de Jozefschool aan de Geraniumstraat ineens verkocht werd aan een projectontwikkelaar."

Expeditie E (waarbij die E staat voor experiment of Eindhoven) is mogelijk geworden door een 'slim inkoopbeleid' en extra inkomsten uit externe bronnen, zegt Kivits. Zo is de aanschaf van boeken openbaar aanbesteed en een stuk goedkoper geworden. Zeker nu dat regionaal gebeurt. Ook is met andere bibliotheken een uitleensysteem aangeschaft en zijn ICT en applicatiebeheer aanbesteed. In totaal scheelt dat 160.000 euro, afgelopen jaar. Nog eens dat bedrag is binnengehaald via derden. Zo heeft het innovatieteam Expeditie Anton voor 40.000 euro aan cursussen verzorgd.