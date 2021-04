Bieb trok door corona helft minder bezoekers die wel boeken hamsterden

EINDHOVEN - Iets meer dan de helft van het aantal bezoekers dan een jaar eerder trok de Eindhovense bibliotheek in 2020. Geheel het gevolg van de coronacrisis waardoor de instelling een deel van het jaar dicht of beperkt open was. Het aantal uitgeleende e-books nam daardoor juist een vlucht.

Op 13 maart van 2020 kwam de klad erin. Alle locaties van de Eindhovense bibliotheek gingen dicht om het aantal coronabesmettingen in te dammen. De hoofdvestiging in de Witte Dame maar ook de dependances in Winkelcentrum Woensel en Waalre. De rest van het jaar ging het op en af. Van open naar dicht en sinds afgelopen december kunnen er alleen nog gereserveerde boeken afgehaald en teruggebracht worden.

Helft minder bezoekers

Een kleine 180.000 bezoekers brachten er vorig jaar een bezoek aan de Witte Dame. Die namen per persoon wel meer boeken mee dan normaal. Want waar het aantal bezoekers halveerde, ligt het aantal uitgeleende boeken met ruim 760.000 exemplaren maar een kwart lager dan in 2019. Ook het aantal uitgeleende e-books nam flink toe en het aantal boeken dat thuisbezorgd werd, verdubbelde bijna.

‘2020 was niet per definitie minder, het was anders’, zo schrijft de bibliotheek in jaar jaarverslag. Omdat veel activiteiten op locatie niet door konden gaan, werd een deel verplaatst naar online. Die bijeenkomsten trokken samen bijna 4000 bezoekers. Afgelopen januari kreeg de bieb nog een tegenslag te verwerken. De Raad van State oordeelde dat dat de gemeente terecht 1,2 miljoen euro minder subsidie had gegeven over de periode 2016-2020. De bibliotheek was juist naar de rechter gestapt om die verlaging ongedaan te maken.

Onderzoek naar toekomst

Volgende week volgt er wellicht positiever nieuws als de eerste resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van de instelling worden gepresenteerd. Dit onderzoek kwam er op initiatief van PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers en moet duidelijk maken of er de afgelopen jaren niet teveel is bezuinigd op de bibliotheek. Eindhoven geeft per hoofd van de bevolking minder geld uit aan de instelling dan bijvoorbeeld Tilburg en Groningen waar juist flink is geïnvesteerd. De presentatie van het onderzoek is dinsdag 6 april.