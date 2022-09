‘Bier brouwen is een soort koken, maar dan vloeibaar’

Brouwerij De blauwe ijsbeer bestaat dit jaar tien jaar en in het kader daarvan kon men genieten van ‘Jubileer beer’. Ingrid van Hees is samen met man Ap eigenaar van De blauwe ijsbeer. „De naam van onze brouwerij is simpel uit te leggen. Blauw is geen kleur maar een toestand. IJs heb je nodig om je bier te koelen en ja, beer is bier natuurlijk”, legt ze uit. ,,Brouwen is onze passie en we brouwen alleen maar biertjes die we zelf ook zouden drinken.”

Bij ieder biertje dat geschonken wordt, geeft van Hees uitgebreid uitleg over wat voor soort bier het is en wat er allemaal in zit. Van Hees: „Kijk, dit bier ‘Kou van jou’ dat noemen we gekscherend ‘gemberneutraal’ bier. Mijn man kan ’s morgens beneden komen en weer met een naam aankomen waarvan ik dan denk ‘hoe verzint hij het’, maar ja, de namen blijven wel hangen.”

Geen zin in bier

Voor wie geen zin had in bier en in was voor iets nieuws kon terecht bij de mannen van Beerded. Levi Wolters en Jordi Uit de Bosch begonnen twee jaar geleden met een nieuw concept, cocktails met bier. Alle ‘hoptails’ hebben één ding gemeen: er moet een speciaal biertje in zitten als ingrediënt. „Als we een biertje gevonden hebben dan gaan we recepten bedenken en testen. En proeven, heel veel proeven. Eigenlijk is brouwen een soort koken, maar dan vloeibaar”, zegt Wolters.

Quote als je hem proeft denk je niet ‘ik mis de alcohol’. Het gaat om de smaak Jordi Uit de Bosch

,,Het is ons ook gelukt om de hoptails in een fust te krijgen, daardoor kunnen we nu dus eindelijk op festivals staan. Omdat we voor de cocktails sterke drank gebruiken en we niet ter plekke mogen mixen -volgens de regels mag je geen alcohol achter je kraam hebben met een percentage dat hoger is dan vijftien procent - was het een must omdat voor elkaar te krijgen.” Uit de Bosch schenkt ondertussen een ‘hoptail’ in met 0 procent alcohol. „De kunst van een goede hoptail is de combinatie van het bier en wat je eraan toevoegt. In deze hoptail zit nul procent bourbon, maar als je hem proeft denk je niet ‘ik mis de alcohol’. Het gaat om de smaak.”

Lotte Harmsen is van de organisatie van het Moutfestival. Harmsen: „Dit is het laatste Moutfestival van het seizoen. Met Eindhoven erbij hebben we in acht steden gestaan. Het is iedere keer weer genieten, de sfeer is altijd goed. Al onze brouwers hebben eigenlijk hun eigen kroeg en met de foodtrucks en de bands blijft Mout toch echt voelen als een festival.”