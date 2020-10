Bierblikjes en melkpakken mogen in Eindhoven voortaan bij het plastic

Eindhoven­se jazz-saxofonist en producer Tony Vos (89) overleden

7 oktober EINDHOVEN - De Eindhovense saxofonist, componist en producer Tony Vos is dinsdagochtend op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 als huisproducer van Phonogram, de platenmaatschappij van Philips, betrokken bij veel bekende platen.