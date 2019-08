Bierkaas uit Eindhoven met bierfestival Van Moll te proeven

Louis Klomp kwam op de naam Jokkmokk voor zijn winkel dankzij zijn studie Zweeds in een grijs verleden. ,,Het is de naam van een plaats in Noord-Zweden en er zitten vier k’s in de naam. Maar dat grapje werkt alleen als je het hardop uitspreekt”, zegt hij met een lach.

Na de studie werkte Klomp in de marketing en met databases, totdat de droom van een eigen zaak sterk genoeg was. In 2015 begon hij de kaaswinkel in de Bergstraat in de Eindhovense binnenstad en al snel kwam er een filiaal in de winkelstrip op de Tongelresestraat. In april dit jaar besloot hij alleen daar verder te gaan. ,,Dat was een goede keuze. Ik heb nu bijna dezelfde omzet en veel minder kosten. En ik doe het weer allemaal zelf. Hier zit ik goed. Klanten kunnen gemakkelijk parkeren en zitten meer in de boodschappenmodus.”

Speciale kazen

In die vier jaar heeft Jokkmokk een naam opgebouwd met speciale kazen. ,,Andere kaaswinkels verkopen vaak ook noten of vleeswaren, maar bij mij gaat het om kaas. ,,En kwaliteit. En het verhaal dat er achter zit.” Het idee voor een eigen kaas ontstond in gesprek met Erwin van Moll van de gelijknamige brouwerij aan de Keizersgracht.

Uiteindelijk kwam het recept uit op duizend liter melk en dertig liter bier voor honderd kilo kaas. Niet zomaar bier, het werd Zoltan Glenlossie barrel aged Imperial Stout. ,,Een Schots bier, gelagerd in whiskyvaten van de stokerij van Glenlossie”, vertelt Van Moll.

Het kaasmaken doet Klomp niet zelf, ieder zijn vak. Hij heeft het uitbesteed aan Casper van de Wetering van de ambachtelijke kaasmakerij in Genderen, net over de provinciegrens in Gelderland. ,,Ik heb zelf koeien en ik gebruik rauwe melk, waardoor de smaak beter behouden blijft”, aldus Van de Wetering. ,,Vaak doe ik er kruiden bij en nu dus bier.”

Klomp snijdt een stukje af voor de verslaggever. De kaas smaakt duidelijk naar zwaar, donker bier. ,,Ik zou het niet op een boterham leggen, maar op een kaasplankje naast een glas goed bier komt het goed tot zijn recht”, bezweert Klomp.

Sterker

Het is nog spannend, want de eerste partij van honderd kilo is pas een half jaar oud, dus de smaak zal nog sterker worden. De drie ondernemers hebben er veel vertrouwen in, dus de tweede partij is al in de maak. Bezoekers van het bierfestival Van Moll Fest kunnen er al van proeven. Later komt de kaas ook op het kaasplankje bij café Van Moll bij de brouwerij.