Bij controle in Eindhoven om kapot achterlicht blijkt vuurwapen in dashboardkastje te liggen

Buffetres­tau­rant heeft niks aan 30 gasten: ‘Na afloop kan ik de helft weggooien’

8:30 EINDHOVEN - Onbeperkt kip, gamba's, sushi en biefstuk voor een vaste prijs. Het aantal wereldrestaurants met een all you can eat-concept nam de afgelopen jaren explosief toe. In de coronacrisis krijgen ze nu van alle horecazaken misschien wel de hardste klappen.