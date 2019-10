Bij Eindhovense woning die werd doorzeefd met bijna 20 kogels ‘stonden vaak dikke auto's voor de deur’

VideoEINDHOVEN - De schrik zit er goed in bij omwonenden van de Delibesweg in Eindhoven. Donderdag rond middernacht werd er in de straat bijna twintig keer geschoten op een woning. Buurtbewoners spreken vrijdagochtend hun zorgen uit.

Een ooggetuige staat in de keuken af te wassen wanneer ze donderdag rond middernacht, 23.53 uur om precies te zijn, vanuit de Karel de Grotelaan een scooter de Delibesweg in ziet rijden. Het voertuig stopt voor het hoekhuis en wat volgt zijn bijna twintig schoten. De kogels slaan vooral in op de voordeur en een raam aan de voorkant van het huis. De ooggetuige ziet in ieder geval één persoon op de scooter, andere omwonenden hebben het over twee mannen op een scooter. Vermoedelijk zijn de daders via de wijk Genderdal en het Nelson Mandelapark in de richting van Veldhoven gereden.

Porsche Carrera's

De kogels die aan de voorkant door het raam gingen, kwamen er aan de achterkant van het huis weer uit. Maar omdat er op het moment van de schietpartij niemand thuis was, vielen er geen gewonden. Volgens buurtbewoners woont er op de hoek sinds twee jaar een stelletje, ze hebben al langer het gevoel dat het er niet pluis is . Aan de voorkant van de woning hangen drie camera's, aan de achterkant twee. ,,Die werden al meteen opgehangen toen ze hier kwamen wonen”, vertelt een buurtbewoner. Iemand anders vertelt weer dat er regelmatig ‘dikke auto's’ zoals Porsche Carrera's of de nieuwste Mercedessen voor de deur stonden. Veel auto's met Belgische kentekens ook. ,,Mensen bleven dan een halfuurtje of uurtje binnen en gingen weer.”

,,Wat nou als de schutter zich had vergist?", vraagt een andere buurtbewoner. ,,Ik heb twee kleine kinderen. Als de schutter het verkeerde huis zou beschieten, dan waren er misschien wel bij ons kogels door de voordeur gevlogen.”

Bestelbusje

Voor het huis staat nog altijd een geel bestelbusje. Mogelijk is die van de bewoner, die volgens de Kamer van Koophandel een koeriersbedrijfje runt. Het raam in een van de deuren is versplinterd, vermoedelijk door betonstukjes die na de schoten in het rond vlogen.

Volledig scherm Schoten gelost op woning in Eindhoven © Bert Jansen

Volledig scherm c © Bert Jansen

Volledig scherm De politie deed vannacht direct onderzoek © Bert Jansen

Volledig scherm De politie deed vannacht direct onderzoek © Bert Jansen