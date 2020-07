Bij Floraplein doodgereden trucker ‘liep in het donker op de weg’

DEN BOSCH - Wat het ongeluk met Jeffrey L had gedaan? Hij grimlacht. “Toen ik het hoorde werd ik kotsmisselijk. Letterlijk. Heel m’n maag kwam naar boven”. En in paniek ging hij naar huis. Maar binnen twee uur stond hij toch op het politiebureau om te melden dat hij een man had doodgereden.

Die oktobernacht in 2018 leek het extra donker op het stukje tussen knooppunt Leenderheide net onder Eindhoven en het Floraplein. De Helmonder (32) had er vaak gereden en zat nu in een busje. Hij weet het niet meer, maar hij moet met zijn rechterwielen net in de berm hebben gereden. Daar liepen twee truckers. De eerste voelde hoe de auto rakelings langs hem schampte. De tweede (een 53-jarige Roemeen) werd vol geschept, de voorruit kwam naar binnen.

In paniek reed Jeffrey een klein stukje door en bleef radeloos in de auto zitten. Opeens hoorde hij op de radio een oproep uit te kijken naar een doorrijder. Dat verhoogde de paniek, hij belde een vriend die hem naar Helmond bracht maar daar draaide hij al gauw weer om en ging met advocate Noortje Lut naar het politiebureau.

Niks te zoeken

Die vond dat het ongeluk hem niet kan worden aangewreven. Ze woont er toevallig vlakbij en weet dat truckers van dit bedrijf daar altijd illegaal parkeren. “Ze hebben er niks te zoeken”. In het donker langs de weg lopen mag zeker niet. De rechters zagen echter dat, door een foutje, lopen daar wettelijk niet verboden is. Zowel in de linker- als de middenberm staan borden met ‘verboden voor voetgangers‘’, maar rechts ontbreekt dat bord.

Jeffrey L. reed ook ‘keurig 70’ maar was net het bord 50 gepasseerd. Waarom hij de politie niet had gebeld, weet hij niet meer. Paniek. Waarom hij de mannen niet zag? Het was donker, ze hadden donkere kleren aan en hoogstwaarschijnlijk was hij net aan het gapen.

Tien maanden cel

Officier van justitie Simone van Keulen zag dat Jeffrey L. nog steeds danig onder indruk was. Maar toch vond ze het ongeluk zijn schuld. Hij reed te hard, in de berm en kende de weg. Volgens de wet betekent medeschuld van een slachtoffer niet dat een verdachte minder schuldig is. Wat ze hem vooral kwalijk neemt, is dat hij doorreed. Het moet hem tien maanden cel kosten, waarvan drie voorwaardelijk. Ook wil ze een rijverbod van drie jaar.

Advocate Lut noemde het stukje ‘een semi-snelweg’ waar eerder 80 dan vijftig wordt gereden. En niemand verwacht er voetgangers (“Het zou niet in me opkomen”). Dat hij blijkbaar net met zijn wielen in de berm reed is op zich niet gevaarlijk, daar lopen wel. Van de schadeclaim kreeg volgens haar ‘een paard de hik’: de familie wil bijna een miljoen.