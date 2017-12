Bij Frencken in Eindhoven staat een wasmachine van 2 miljoen euro

Hij heeft de investering van 2 miljoen euro begeleid en laat niet zonder trots de rij van negen roestvrijstalen wasbakken met ieder 900 liter gedemineraliseerd water zien. "Onze onderdelen worden in deze bakken volautomatisch schoongemaakt. Aan het eind van de lijn gaan ze dan linksaf onze ISO7 cleanroom of rechtsaf onze ISO6 cleanroom in. Die laatste is de schoonste ruimte met de minste stofdeeltjes per kubieke meter lucht. Daar kunnen onderdelen voor chipmachines of elektronenmicroscopen, waar de hoogste reinheidsregels voor gelden, stofdicht worden verpakt en naar ASML en FEI worden verzonden."

Mobach laat zien hoe onderdelen die in de fabrieken van Frencken zijn gemaakt, in speciale rekken worden geplaatst. "We hebben hier hulpmiddelen voor zoals mandjes en klemmen die in deze rekken passen. Ook hebben we roterende rekken bestemd voor complexe onderdelen. Die draaien onder water rond om te voorkomen dat er lucht in gaten en spleten blijft opgesloten, waardoor op die plekken geen reiniging plaatsvindt. We kunnen een groot aantal van deze rekken voorbereiden en klaarzetten, waarna de machine een hele nacht automatisch doorwerkt."

Spoelwater

De machine dompelt een rek met onderdelen onder in het eerste bad en beweegt het enige tijd op en neer. Om het rek vervolgens te verplaatsen naar het volgende bad. Mobach: "Eerst gaat het rek in het meest vervuilde zeepwater en het eindigt in het meest schone spoelwater. Aan het einde kan het rek met onderdelen met schone lucht of in een oven worden gedroogd. Deze oven kan ook nog vacuüm worden gezogen zodat de materialen uitgassen. Sommige klanten vereisen dat."

Mobach laat zien dat de baden beschikken over een ultrasoon generatoren. "Met geluidtrillingen van hoge frequentie kun je van de oppervlakte van de onderdelen als het ware een heel dun laagje afhalen. Dan heb je echt de grootste graad van zuiverheid te pakken."

Visie en missie

Frencken had voorheen ook al een reinigingsstraat, maar die was verouderd, legt Mobach uit. "Dat ding was twintig jaar oud en niet efficiënt genoeg. Bovendien worden de eisen aan de reinheid van onze onderdelen steeds strenger. We dreigden voorbij gestreefd te worden door onze concurrenten. Vier jaar geleden heb ik het daarom op me genomen een visie, een missie en een strategie op te stellen. We kwamen tot de conclusie dat het reinigen welhaast net zo belangrijk werd als het monteren. Daarbij heeft iedere klant zijn eigen specifieke eisen, waar we aan willen voldoen. We besloten daarom voor het hoogste op dit gebied te gaan."

Mobach heeft veel tijd uitgetrokken om zich te oriënteren. "We hebben beurzen bezocht en bij leveranciers alle mogelijke systemen beoordeeld. Ook zijn we met onze belangrijke klanten gaan praten over hun eisen nu en in de toekomst. We hebben eind 2015 de machine bij het Zwitserse UCM besteld en we hebben hem nu een jaar uit kunnen testen. We hebben een chemicus in huis gehaald die als beheerder werkt, vanwege de verschillende reinigingsmiddelen die worden gebruikt. Ook hebben we een Bruker spectrometer aangeschaft waarmee we het resultaat kunnen testen. Die resultaten hebben we bij onze klanten gepresenteerd en zij zijn er heel tevreden mee."

Logistiek

Belangrijk is volgens Mobach de logistiek. "Er komen dagelijks honderden onderdelen van onze productielocaties hier voor een reinigingsbeurt. We werken daarom met een zelf ontworpen barcodesysteem heel dicht bij de onderdelen zelf. Die gaan mee het reinigingssysteem in. Daardoor weten we precies waar een onderdeel zich bevindt en kunnen we achteraf een rapportje maken van welke stappen het onderdeel heeft gemaakt. Dat is erg belangrijk voor klanten die de hele keten in de gaten willen houden."