Bij goed weer komt er ook nog een zwembad op de buurtcamping

Golfclub De Tongelreep en gemeente in patstel­ling over holes die weg moeten, escalatie dreigt

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een poging om een oplossing te vinden voor golfclub De Tongelreep in Eindhoven, die twee holes en dus het bestaansrecht kwijtraakt, is mislukt. Een gesprek met de gemeente is in een impasse beland en de strijd om de ruimte in het gebied dreigt te escaleren.