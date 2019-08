Bij het failliete restaurant Emma in Eindhoven werd nergens op bespaard

Eigenlijk ging het vanaf het begin grondig mis met de horecazaak aan de Nieuwe Emmasingel, stelt curator Ben Arends van Keizers Advocaten onomwonden. ,,Het resultaat is een gigantische schuld voor een relatief kleine onderneming” Wat opvalt is volgens Arends de enorme investering die bij de start is gedaan. ,,Ze hebben het pand casco gehuurd en bij de bank is vervolgens een investeringskapitaal van ongeveer zes ton geleend. Geld dat voornamelijk is gebruikt voor de inventaris en inrichting. Daarbij is, zoveel is inmiddels wel duidelijk, nergens op bespaard. Alleen de glazen wanden in het restaurant staan al voor tienduizenden euro's in de boeken.”