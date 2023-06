Bij megabrand in hartje Eindhoven kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij: ‘In gesprek over snelle sloop’

EINDHOVEN - Bij de megabrand die vorige maand woedde in het het oude Lighting Application Centre (LAC) van Philips zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Ook is er geen direct instortingsgevaar. De gemeente Eindhoven praat met de eigenaar van het pand over zo snel mogelijke sloop van het pand.