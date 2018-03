Bij Perry uit Eindhoven zit er geen rem op

EINDHOVEN - Hij is net terug van een roadtrip door de Verenigde Staten. In vier dagen tijd cruisede ‘Hot Rod Perry’ van den Eertwegh met een maat van Detroit naar Baltimore in een gehuurde truck. Met erachter in een lange zwarte trailer een glimmende Ford T-Bucket uit 1923. Kopen en ophalen voor een Belgische klant. Niet gek voor een Eindhovense ‘jongen’ die gewoon voor de gezelligheid wilde sleutelen.

De griep houdt ‘m al een week in de greep maar Perry van den Eertwegh, bijna 71, is er de mens niet naar om thuis te blijven. Al hoestend en rochelend als was hij zelf een opwarmende oldtimer, komt hij aangesjokt. Handen in de zakken. Halflang grijs haar, dikke trui en sjaal. Zijn bus - Super Van - blokkeert de schuifdeur van de garage. Zijn Rod Shop is na ruim dertig jaar een begrip in de hot rod scene.

Eenmaal binnen ben je niet meer in Stratum maar ‘way back’ in de United States. Met overal neonreclames, posters, blinkende wieldoppen, verbleekte polaroids van pin ups door hem zelf gemaakt tijdens auto shows en pontificaal in de ruimte een opgepoetst oldtimer motorblok op de bok met een vette blower (6-71 bds voor de kenner, red.) erop. ‘Harry the Huffer’ zoals Perry hem noemt. Op het oog lijkt het meer museum dan garage, maar vergis je niet. Hier sleutelt Perry aan zijn oldtimers die hij verbouwt tot unieke, dikke, glimmende showbolides.

,,Stinken dat deze deed. Z’n motor zat tot z’n nek toe in veertig jaar oude benzine ”, vertelt hij al zachtjes tappend op het chassis van een witte ’69 Impala. Hij ligt al een week aan het ‘infuus’. De loeigrote kofferbak open, genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed. Helemaal uit elkaar is de diagnose. Alles reviseren. Perry draait zijn hand er niet voor om.

Autoverpleging

,,Ik ben begonnen als monteur bij een Engelse autodealer. Bij Van Laarhoven werd ik chef werkplaats maar het klikte niet zo met de dure klanten, kakkers. Ik had lange haren, kwam uit een arbeidersmilieu, dat vonden ze maar niks. Mijn pa werkte bij Philips en had een eigen schoenmakerij. We woonden bij het stadion. Die ‘rooie’ praat zat er van thuis uit bij mij ingebakken.”

Dat Perry monteur zou worden, was geen logisch gevolg. ,,We waren met z’n achten thuis. Allemaal gingen ze de verpleging en begeleiding in. Ik niet, ik wilde de garage in. ‘Maar jongen’, zei m’n pa ‘ge het zo’n goeie punten’. Ik was het liefst bij ome Piet. Die had een fabriekje in weegschalen bij ons in de buurt. Bij hem heb ik gaten leren boren en lassen toen ik negen jaar was. Ik had een stepke gevonden en daar een motor op gebouwd. Dat ding ging best hard maar er zat geen rem op. Ik sleet m’n zolen eraf en dan kreeg ik van m’n pa op m’n kop.” Zijn gegrinnik mondt uit in een hoestbui. ,,Ach nu zit ik in de autozorg. Ben ook verpleger.”

Da ge zo lekker blubbert

Hij heeft er altijd goed de kost mee verdiend. Bijna even hard weer uitgegeven ook. Perry is niet zo van het ‘lijntjespapier’, boekhouden zal zijn hobby niet worden. ,,Ik wilde geen 110 monteurs, maar sleutelen met vrienden, gewoon gezellig. Ben begonnen met Mini’s ombouwen. Het was een kei leuke tijd. Ik begon wat aan te rommelen met Amerikanen. Verbouwde al mijn model auto’s als hot rod. Dat was hier nog bijna niet bekend. Ik adverteerde niet, maar klanten wisten me altijd te vinden. 99 van de 100 hot rods zijn via mij in Nederland, Duitsland of Frankrijk terecht gekomen. Vroeger reed ik er nog mee op straat. Da ge zo lekker blubbert, met dikke pk’s, maar dat mag niet meer met alle regeltjes enzo. Nu moet tweederde van de auto origineel zijn. Kom ik bij de RDW met een vette bak waar veel werk in zit, zegt zo’n man ‘hij is niet origineel’. Da’s too much voor mij.”

Perry is al in veel uithoeken van de States geweest. Nooit met zijn wijlen vrouw Lenie. Het verdriet om haar verlies een jaar geleden zit nog hoog. ,,Zij gaf niks om vliegen en niet om auto’s. Lenie was een mooie meid. Bij haar thuis waren ze vroeger met z’n zestienen. Een vriend van mij was gek op haar. Hij zei: ‘Perry start oew brommer. Lenie is buiten en die is nooit buiten.’ Wij langzaam rijden. Ze was stoeprandje aan het butsen en toen ik haar zag, dacht ik ‘die wil ik ook wel’. Gelukkig kende ik haar broer haha. Dit jaar zouden we vijftig jaar getrouwd zijn. Ze had uitgezaaide longkanker. We hebben altijd tegen elkaar gezegd ‘als er iemand met chemo aan komt, dan stop het maar in m’n reet. Dat doen we niet.’ Maar ja anders had ze nog maar drie weken tijd over. Het ging hard.”

Cultuur