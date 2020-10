BIJ PUUR in oude Philips telefooncentrale wil mensen verbinden

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat vader Henk en zoon Robin Wessels hun eerste Brasserie BIJ PUUR vlakbij ASML in Veldhoven openden. Het idee was om op een plek met veel bedrijvigheid mensen dusdanig op te leiden dat die kunnen doorstromen naar een gewone baan. Daarvoor biedt het duo stage- en werkplekken aan jongeren uit het reguliere onderwijs, maar vooral ook aan mensen voor wie het wat moeilijker is hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.

Ze zijn destijds begonnen met het opleiden van mensen van de Ergon, later ook leerlingen van het PWA College in Veldhoven, Praktijkschool Eindhoven, de Rooi Pannen en Summa College. Het concept sloeg aan: Lunchroom Veldhoven volgde en dit jaar ook een vestiging in het Prehistorisch Dorp en nu dus in de oude Philips Telefooncentrale.

Doorstromen naar gewone baan

Het leerwerkconcept is volgens Robin Wessels belangrijk. ,,We zijn weliswaar een commerciële onderneming zonder subsidies, maar wij vinden echt dat er een grote groep jongeren tussen de wal en het schip valt als die dit soort kansen niet krijgen. En dat lukt aardig. In de afgelopen vijf jaar hebben we zo'n twintig jongeren opgeleid en die zijn op één na allemaal doorgestroomd naar een gewone baan.”

Verbinding letterlijk zichtbaar

De oude telefooncentrale van Philips is wat betreft de Wessels’ symbool voor waar zij voor staan: het verbinden van mensen. Dat doen ze met de leerwerktrajecten, maar ook bieden ze inmiddels onderdak aan de deelnemers en wachtende ouders van de naastgelegen freerunhal Commit040. Robin Wessels: ,,Talentontwikkeling, daar is het ons en ook de mensen van Commit040 om te doen. Maar de verbinding is ook letterlijk zichtbaar. Op iedere tafel en aan de wanden zie je oude bakelieten telefoons. Ook hebben we de moderne industriële inrichting met stalen balken en ramen gecombineerd met bijvoorbeeld oude prikapparaten, oude Philips speakers en voltmeters die passen bij deze urban omgeving. We hebben er vertrouwen in, ondanks het coronavirus. Het is een heftige tijd, maar we gaan er vol voor. Dat moet goed komen.”

BIJ PUUR, Prof. Horowitzstraat 200, Eindhoven. Op werkdagen open vanaf 09.00 uur, in het weekeind vanaf 12.00 uur. Sluitingstijd in principe om 22.00 uur, maar door corona nu enigszins onzeker.