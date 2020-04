Bij Puur Veldhoven is nieuwe uitbater van herberg Prehistorisch Dorp Eindhoven

Den Bonten Os heeft een nieuwe bar, een andere kaart die meer op kinderen is gericht en er komen nog kleinere tafels, maar verder verandert er niet veel, zegt Henk Wessels van Bij Puur. ,,We blijven natuurlijk aansluiten bij de sfeer, en de ‘look and feel’ van het Prehistorisch Dorp. Moderne horeca past daar niet bij", aldus Wessels. Nieuw is wel dat het museum aan de Boutenslaan in Genneper Parken nu officieel een trouwlocatie is. Bij Puur gaat daar ook arrangementen voor aanbieden, net als voor bedrijfsbijeenkomsten.