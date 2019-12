Bij Studio Dynamis in Eindhoven zijn opdrukken en squats een makkie

Deelneemster Irene Swinkels is enthousiast over het programma. ,,We worden allemaal strammer. Ik heb nooit gedacht dat ik dit allemaal nog zou kunnen. Ik ben verrast door mijn eigen soepelheid en kracht.”



,,Hangend aan de bungee worden gewrichten niet belast. Het gaat soepeler, zonder belasting en dat geeft zelfvertrouwen en meer plezier in bewegen. Dat maakt het geschikt voor mensen op leeftijd”, vervolgt Diamantas. ,,Wij vrouwen kunnen moeilijk opdrukken. Door in de bungee te hangen, krijg je hulp en kan je opdrukken of diepe kniebuigingen maken. Zo krijg je het begin onder controle. Normaal is het heel zwaar”, vertelt Swinkels. ,,Zo kunnen de gewrichten wennen aan de belasting”, vult Diamantas aan.