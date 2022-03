Bij Suzan bliept en borrelt het volop: haar boek helpt bij aanleren creatief denken kinderen

EINDHOVEN - Laat het borrelen in je hoofd, verken verschillende mogelijkheden. Wie al vroeg creatief leert denken, kan daar later in het leven profijt van hebben. Het is de boodschap van Suzan van Delft uit Eindhoven in haar boek ‘Hoe Creatiever, Hoe Liever’.

Het boek is vooral bedoeld voor opvoeders van basisschoolkinderen, want zij kunnen het creatieve proces bij hun kroost stimuleren.

Creatief denken is een essentiële vaardigheid die ons helpt door het - soms chaotische - leven te laveren, om problemen anders aan te vliegen dan langs de voorspelbare weg, stelt Van Delft. Ouders en opvoeders kunnen een belangrijke rol spelen bij de creatieve ontwikkeling van kinderen, zo leerden haar diverse onderzoeken en studies, én haar eigen ervaringen.

Onderzoeken en literatuur

Quote Ik ging er altijd vanuit dat iedereen dacht zoals ik, maar ik kwam er steeds meer achter dat dat niet zo was Suzan van Delft Het resulteerde in een vrolijk uitziend boek, vol leuke tekeningen en soms grappige teksten. Maar vergis je niet, zo luchtig als het oogt en ook geschreven is, zo serieus is de inhoud. Achteraan in het boek, na de tekstjes, tekeningen en opdrachtjes staat een lijst van geraadpleegde onderzoeken en literatuur, het zijn er meer dan honderd. Van Delft is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan, want ze deed er acht jaar over voordat het boek er lag. De tekeningen zijn van haarzelf en van vier studenten van het SintLucas.

Zelf kan ze niet anders dan creatief denken, dat heeft ze altijd al gedaan. Al twaalf jaar coacht Van Delft organisaties en bedrijven in het creatieve denkproces via haar bedrijf Perron Zes. ,,Ik ging er altijd vanuit dat iedereen dacht zoals ik, namelijk creatief. Maar ik kwam er steeds meer achter dat dat niet zo was. Mensen op mijn werk vroegen vaak ‘Suzan, kun jij even meekijken?’ Ze werkte toen nog in de IT, bij Atos Origin, en ze bleek heel anders naar problemen te kijken dan haar collega’s. Ook later, toen ze op de Academie voor Drama werkte bleek dat weer.

Het pruttelde en bruiste

Ze besloot in 2012 een cursus Introductie in het Creatief Denken te volgen. ,,Dar kwam ik er achter dat het een naam heeft wat ik altijd doe, het heet creatief denken!". Maar toch bleek ze ook hier een buitenbeentje, want het pruttelde in haar hoofd veel meer dan bij de anderen.

Quote Ik dacht: kinderen gaan helemaal los, maar de meeste kinderen hadden geen ideeën Suzan van Delft Ze deed de vervolgopleiding Toegepaste Creativiteit en ging naar de Crea Conferentie in Italië, hét grootste evenement van Europa dat is gericht op het ontwikkelen van creativiteit en innovatief denken. Ze was er helemaal op haar plek, want ze ontmoette daar gelijkgestemden bij wie het net zo borrelde en bruiste als in haar hoofd.

Gaat dat bij iedereen zo? Nee dus, weet ze inmiddels. Maar we lopen in ons hele leven tegen vraagstukken en problemen aan, en het kan heel veel uitmaken hoe je die gaat oplossen. ,,Niet denken in oorzaak, gevolg en vervolgens is er één oplossing. Bij mij komen er zoveel opties voor een probleem, en vervolgens maak ik een keuze”, licht ze toe. Het is een versimpelde uitleg van een min of meer chaotisch proces.

Geen kant en klare antwoorden

,,Creativiteit is een mindset én een set van vaardigheden die aangeleerd en ontwikkeld kan worden. En laten we dan vooral beginnen bij de kinderen”, zegt ze. Volwassenen brengen vaak zoveel kaders aan dat er geen ruimte meer overblijft voor creatief denken, iets wat je in het basisonderwijs al ziet. Toen Van Delft tijdens een brainstormsessie op de school van haar kinderen zag hoe weinig kinderen er met ideeën kwamen, schrok ze. ,,Ik dacht: kinderen gaan helemaal los, maar de meeste kinderen hadden geen ideeën. Ik dacht ‘dit is niet oké’, hier moet ik iets mee doen.”

Maar je kunt kinderen creatief denken wel bijbrengen, weet ze. ,,Vaak zijn er geen kant en klare antwoorden bij problemen die je tegenkomt in het leven, en dan is creatief denken wel erg handig. Als je kunt leren dat kinderen hun eigen antwoorden kunnen maken, lijkt het me een supermooie vaardigheid die je aan een kind kunt meegeven.”