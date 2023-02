Bijeenkomst project Hallo! in de Achtse Barrier: Hoe gaan we nog meer naar elkaar omkijken?

EINDHOVEN - Het project Hallo! in de wijk Achtse Barrier is opgezet voor meer verbinding in de wijk en loopt nu drie jaar. Volgende week komen wijkbewoners, vrijwilligers en professionals bij elkaar om terug én vooruit te kijken.

Wat is er allemaal gebeurd in die drie jaar? Workshops over eenzaamheid, het doe-boek met verbindingsopdrachten, een korte wandelroute door de wijk met gespreksvragen, gesprekspakketjes voor ouderen en de Mijmermiddagen, waarover later meer. Het zijn allemaal projecten in de wijk Achtse Barrier onder de noemer van het project Hallo!

Met het project wil de Achtse Barrier zorgen voor meer verbinding tussen de bewoners met het doel elkaar beter te leren kennen en het gevoel van alleen zijn te verminderen. Het is opgezet door de stichting Achtse Barrier (AB) voor Elkaar, WIJeindhoven en sociaal designbureau Morgenmakers.

,,Met het project willen we duidelijk maken dat eenzaamheid heel menselijk is. Iedereen heeft hier wel eens mee te maken”, aldus Ghita Hergarden, voorzitter van AB voor elkaar.

De afgelopen jaren heeft de organisatie veel geleerd. Het proces heeft allemaal wat langer geduurd door de coronaperiode, want bij elkaar komen was niet altijd mogelijk. ,,We zijn gekomen waar we wilden komen en hebben ondervonden dat alleen activiteiten organiseren niet dé oplossing is tegen eenzaamheid. Mensen hebben de behoefte aan meer diepgang en willen een goed gesprek voeren.”

Aandacht en een dieper gesprek

Vanuit die behoefte zijn de Mijmermiddagen gestart. Kleine groepjes van maximaal acht personen treffen elkaar een keer in de maand op een donderdagmiddag en gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een thema. Ellen Schepers is aangesloten voor meer contact en diepgang. ,,De maatschappij is zo vluchtig. Ik was op zoek naar aandacht en een dieper gesprek. Zo’n middag levert veel inspiratie op. Het uitwisselen van gedachten met elkaar is heel waardevol.”

De komende periode gaat het project Hallo! vooral de wijk in. Contact zoeken met de buurt, een praatje maken op straat en luisteren. Tijdens de bijeenkomst volgende week wordt er terug en vooruitgekeken. De avond staat in het teken van verbinding en aandacht voor eenzaamheid. Er zijn activiteiten en verhalen van ervaringsdeskundigen. Ook wordt gepeild wat er nog nodig is voor meer contact.

Hergarden: ,,Daar willen we graag met alle aanwezigen over in gesprek. We moeten tenslotte meer naar elkaar omkijken.”

Voor meer informatie over de Mijmermiddagen mail naar: mijmermiddagen@achtsebarrier.nl. Op woensdag 15 februari is de bijeenkomst van project Hallo! van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkcentrum De Mortel op Savoiepad 14.