Bijenkorf Eindhoven: Vijftig jaar avant-garde aan de Dommel

Jaren waarin Eindhoven van industriestad in een stad van design en hightech veranderde. De komst van de Bijenkorf in 1969 mag best als een mijlpaal gezien worden in die transformatie. ‘Avant-garde aan de Dommel’, repte de kranten destijds al. Een luxe warenhuis met zelfs een bankfiliaal, crèche en hondentrimsalon. Niet voor niets sloten andere winkels in de binnenstad op 18 maart de deuren. Om het personeel de gelegenheid te bieden een kijkje te nemen bij de Bijenkorf die voor het eerst de deuren opende. Het Eindhovens Dagblad pakte uit met een extra editie en cameraploegen vanuit zelfs Duitsland waren naar Eindhoven gekomen.