Bijenkorf sluit alle winkels vanwege uitbraak coronavirus

Catharina Ziekenhuis neemt extra maatrege­len: aparte ingang voor mensen die mogelijk corona hebben

19:41 In het Catharina Ziekenhuis liep de instroom van coronagevallen dermate op dat extra maatregelen zijn genomen. Het ziekenhuis voert nog alleen spoedeisende operaties uit. De polikliniek is gesloten voor niet-acute behandelingen. Het ziekenhuis heeft ook afgezonderde afdelingen voor coronapatiënten ingericht. Het ziekenhuis zegt met haar bedrijfsvoering nu in code rood te zijn beland.