Bijenkorven op het dak en een bloemenboog bij de entree van de Bijenkorf, bedacht Tess Reuver (13)

EINDHOVEN - Hoe ziet de Bijenkorf er in de toekomst uit? Creatieve jongeren hebben ontwerpen gemaakt voor de landelijke ontwerpwedstrijd Winkel van de Toekomst van het warenhuis. Het ontwerp van de Eindhovense finalist Tess Reuver hangt in de etalage op de Piazza in Eindhoven.

Een moestuin en bijenkorven op het dak van de Bijenkorf in Eindhoven. Een bloemenboog bij de ingang voor nectar voor de bijen. Kweken van katoenbloemen om in eigen huis kleding te maken. Als het aan Tess Reuver (13) ligt, gaat de Bijenkorf in Eindhoven aan de slag met haar ideeën van haar ontwerp voor de ‘Winkel van de Toekomst’.

Tess is een van de zeven finalisten. In elk van de zeven Bijenkorf-winkels is het ontwerp van een van de finalisten te zien. Vol passie en enthousiasme legt ze uit wat er in ‘haar’ winkel moet komen. ,,Het belangrijkste is dat plastic gerecycled wordt en dat daar tassen van gemaakt wordt. Het moet goed voor de natuur zijn”, legt Tess uit.

Met de wedstrijd daagde De Bijenkorf jongeren uit van zes tot en met vijftien jaar om met ideeën te komen over hoe de winkel in de toekomst eruit zou kunnen zien. Tot eind 2021 konden tekeningen, bouwwerken en dergelijke worden ingestuurd.

De Toekomst is Groen

De afgelopen weken heeft een jury een keuze gemaakt. De wedstrijd is onderdeel van de duurzaamheidscampagne De Toekomst is Groen en de ambitie om voorop lopen in de transformatie en verduurzaming van de retail.

,,We zijn blij verrast over de creativiteit en kwaliteit van de inzendingen. Onze toekomstige klanten hebben hun fantasie de vrije loop gelaten met verbluffend resultaat! Tekeningen, knutselwerkjes en filmpjes vol innovatieve en duurzame ideeën met oog voor mens, dier en milieu”, aldus Justin Pariag, Hoofd Duurzaam Ondernemen van de Bijenkorf.

Tess zit in de kunstklas in het tweede jaar van het Nuenens College. Met school bezocht ze vorig jaar de Bijenkorf bezocht en deed ze mee aan een brainstormsessie met juryleden over de bedoelingen van de wedstrijd. ,,We hebben schetsen gemaakt en konden knutselen. Het moest te maken hebben met duurzaamheid. Ik ben begonnen met de moestuin en toen kwamen de ideeën vanzelf.”

Winnaar wordt kinderdirecteur

Twee weken lang werkte ze keihard aan haar ontwerp. Haar canvas werkstuk van 150 bij 80 centimeter hangt nu in de etalage van de Bijenkorf in Eindhoven. ,,Als ik win, ben ik een jaar de mini-directeur van de Bijenkorf. Maar ik moet er nog achterkomen wat dat betekent en inhoudt”, zegt Tess lachend.

,,De invulling gebeurt in overleg met de winnaar, maar de kinderdirecteur is een keer aanwezig in een directievergadering en praat over duurzaamheid in de Groene Sessies van de Bijenkorf. Ook geeft hij of zij interviews over het ontwerp”, aldus Pariag.

Ontwerp worden uitgevoerd

Het winnende ontwerp of onderdelen daarvan worden in de loop van dit jaar tijdelijk of permanent gerealiseerd in een of meerdere winkels. Afhankelijk van het idee kan dat ook een praktische vertaling of digitale impressie van het ontwerp zijn.

Inmiddels is bekend dat groep 7a van de Mariaschool uit Pijnacker de winnaar is.