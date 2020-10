Bijgebouw brandt uit bij woning in Liessel

LIESSEL - Een van de bijgebouwen van een woning in buurtschap ‘t Zand in Liessel is zaterdagochtend even na twaalf uur uitgebrand. De brand ontstond nadat de eigenaar van de woning de open haard had aangestoken. Waarom daardoor brand is ontstaan, is evenwel nog onduidelijk.

De brand kon door de gealarmeerde brandweer snel worden geblust, aldus officier van dienst Ramon Oomen van de brandweer. ,,Daardoor is de schade beperkt gebleven tot het bijgebouw, en was er in de woning alleen sprake van enige rookoverlast.”

Het bijgebouw van de woning aan de rand van het buurtschap was in gebruik als recreatieruimte, vertelt eigenaar Ton van Veghel. ,,Vanmiddag zou onze zoon met wat vrienden komen chillen, dat doen ze wel vaker op de zaterdagmiddag. Wat darten en zo. Daarom had ik de open haard vast aangedaan. Maar waarom er brand is ontstaan, weet ik echt niet.”

Nuchter

De brand heeft de volledige inventaris van het bijgebouw in vlammen doen opgaan. De vlammen hebben bovendien een paar flinke gaten in het dak geslagen. Van een afstandje neemt Van Veghel de schade vrij nuchter in ogenschouw. ,,In paniek raken heeft ook geen zin. De verzekering zorgt er wel voor dat alles in orde komt.

Er zijn bovendien wel ergere dingen in het leven, voegt hij daar aan toe. ,,Dat er hier aan de andere kant van de weg straks vijftig Roemeense seizoenarbeiders komen, met alle overlast van dien, dat is veel erger. En dat de kat door de rook die de brand veroorzaakte is gestikt, dat is ook wel erg trouwens.”

Volledig scherm De brandweer is bezig met nablussen van de brand. © Walter van Bussel