Bijgebouw Novalis College Eindhoven is klaar in 2021

Bewogen dag vol boerenpro­tes­ten in Brabant

20:38 De avondspits in Brabant viel mee woensdag ondanks de actievoerende boeren. In de rest van het land, vooral rond Arnhem en Rotterdam, was het wel heel druk. Boeren legden vandaag weer een deel van het openbare leven plat. Ze hadden geen concreet plan, maar kozen gedurende de dag nieuwe locaties om te protesteren. Zo kwam de Amercentrale aan de beurt, afvalverwerker ATM in Moerdijk, de binnensteden van Eindhoven en Den Bosch en verschillende distributiecentra van supermarkten zoals de Jumbo in Breda.