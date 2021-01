Bijna 1400 stakers registreren zich in Eindhoven: actiebereidheid van ASML’ers neemt toe

Vrouw door onbekende man in rug gestoken in Eindhoven, lichtge­wond naar ziekenhuis

20 januari EINDHOVEN - De politie is woensdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar een steekincident aan de Schouwbroekseweg in Eindhoven. Het slachtoffer, een vrouw, is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij is om onbekende reden op straat aangevallen door een onbekende man. Hij is nog spoorloos.