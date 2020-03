Bijna 150 jaar onafgebroken open en nu dicht: café ‘t Rozenknopje was zelfs tijdens de oorlog ‘een veilige thuishaven’

‘We hebben de Eerste en Tweede Wereldoorlog overleefd en zijn in goede tijden maar ook in mindere tijden altijd de veilige thuishaven geweest voor heel veel mensen. Maar sinds gisterenavond 18.00 hebben we dan toch onze deuren moeten sluiten, begint het café een emotioneel betoog op Facebook.



't Rozenknopje plaatst daarbij een foto van een lege kroeg. ‘Komende weken is dit helaas het beeld’. De kroeg bestaat al bijna honderdvijftig jaar en is in die jaren bijna onafgebroken open geweest. Zelfs tijdens de wereldoorlogen.



‘Het is in het belang van ieders gezondheid. We hopen jullie allemaal op 7 april te mogen begroeten en wensen iedereen die geraakt wordt door deze crisis veel sterkte en wijsheid’, besluit het café het verhaal.