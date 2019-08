Bijna alle bijenkasten van imkersvereniging Place to Bee in Eindhoven omgegooid en vernield: ‘Desastreuze gevolgen’

EINDHOVEN - In de bijenstal van Imkersvereniging Place To Bee in Eindhoven zijn zaterdagavond vernielingen aangericht. Zeven opleidingskasten en vier verenigingskasten, allen vol met bijen, werden moedwillig door iemand op de grond geduwd. Volgens de imkervereniging heeft deze actie ‘desastreuze gevolgen’.

Doordat bijna alle bijenkasten op Landgoed De Grote Beek vernield waren, vlogen de bijen in paniek rond. De vereniging heeft geprobeerd ‘te redden wat er te redden valt’. Een van de leden heeft alle kasten weer op hun plek gezet. Het lid werd volgens de vereniging ‘flink te grazen genomen door de bijen', maar Place To Bee neemt dat voor lief. ‘We moeten maar beschouwen dat dit voor een goed doel is geweest’, meldt Place to Bee op de eigen site.

Dankzij videobeelden is duidelijk wie de bijenkasten omgegooid heeft. ‘Cynisch mag je hopen dat de bijen hem toch nog te pakken hebben gehad.’ Matty Timmermans, een van de leden van Place To Bee, laat weten dat de vereniging aangifte gaat doen tegen de dader. ,,We hebben volgende week een afspraak staan bij de politie. Maar ik ben er van overtuigd dat de dader niet goed weet wat hij gedaan heeft. Een straf heeft voor mij geen meer-effect. Hij mag ons komen helpen of een basiscursus imkeren komen volgen. Dan kunnen wij ook meer bewustwording creëren.”

200.000 bijen verloren aan brand

De Eindhovense imkersvereniging kampte in juni met een heel ander probleem. Door een brand verloor Place To Bee 200.000 bijen. De bijen kwamen om het leven nadat in een van de stallen brand uitbrak. De brand vond op dezelfde dag plaats als de landelijke 112-storing, waardoor de brandweer niet op tijd gewaarschuwd kon worden.