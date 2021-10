Bijna blinde vader loopt tegen muur aan bij jeugdbescherming, advocaat Schouten staat hem bij: ‘Geen inzicht in eigen wangedrag’

Post voor Henk Krol stiekem openge­maakt op gemeente­huis Woerden: ‘Schending van briefge­heim’

Het Woerdense raadslid Wilma de Mooij trof vorige week in haar postvakje op het gemeentehuis een opengemaakte brief aan voor haar voormalige partijgenoot Henk Krol. Dat is schending van het briefgeheim, meent ze. Ze verwacht excuses van de gemeente.

29 oktober