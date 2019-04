Bijna dagelijks wat te doen bij Broeinest Tongelre in Eindhoven

Zuidelijk Toneel maakt stuk over criminali­teit in regio Eindhoven

12:13 EINDHOVEN - ‘De Achterkant van Eindhoven’ heet een nieuw theaterstuk dat Het Zuidelijk Toneel in september in het Parktheater in Eindhoven brengt. Thema is criminaliteit in de regio. Rollen zijn weggelegd voor onder anderen Mike Weerts, Michiel Kerbosch, Björn van der Doelen en martial arts-dansers uit de regio. De muziek van de voorstelling wordt gemaakt onder leiding van Fresku.