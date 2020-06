Bijna on-Eindhovense beachclub op IJzeren Man

Maar daarvoor kunnen de maximaal 99 bezoekers op een bedje of ‘cabane’ genieten van ‘silent dj’s’ van niveau via de koptelefoon, van eten van kwaliteitsrestaurant By Pascal en van een drankje. Hun auto wordt door medewerkers verderop geparkeerd. En ze hebben via een nieuwe steiger direct toegang tot het strandbad, dat wel gewoon open blijft.



,,Inderdaad een bijna on-Eindhovens initiatief, zegt beheerder Bart François van de IJzeren Man aan de Javalaan, die de club met vier andere Brabantse ondernemers bedacht. ,,We zullen waarschijnlijk mensen uit heel Brabant en zelfs België aantrekken, daar zijn ze dit soort luxe ook meer gewend.” Concurrentie voor de terrasjes en horeca in de stad, is het nieuwe initiatief niet, denkt hij. ,,In de stad is toch al een tekort aan plaatsen op terrassen. En wij hebben hier maximaal 99 mensen uit een heel andere doelgroep.”