Bijna twee keer zoveel mensen met Covid in ziekenhuizen Zuidoost-Brabant; ook verpleeghuizen zetten zich schrap

Bij het Anna Ziekenhuis in Geldrop liggen er nu 6 Covid-patiënten, waarvan 2 op de ic. In het Elkerliek is het aantal mensen met corona sinds 28 oktober opgelopen van 6 naar 16, in het MMC staat de teller nu op 14 en bij het Catharina Ziekenhuisop 18. Daarvan liggen er in het MMC 2 op de ic, in het Elkerliek 3 en in het Catharina Ziekenhuis ook 3.

Extra maatregelen in de zorg

Enkele bewoners verpleeghuizen testen positief

Ondertussen zetten ook verpleeghuizen zich schrap. Sommige zorgcentra, zoals die van Vitalis, zijn nog ‘coronavrij’. Bij Archipel in de regio Eindhoven en Zorgboog in de Peelregio zijn enkele individuele bewoners positief getest. Bij de Archipel is er in woonzorgcentrum in Best nu 1 bewoner met corona, en zijn er in de Eerdbrand in Eindhoven 3 bewoners bij wie corona is vastgesteld.