Bijrijdster gewond na klap met auto op lantaarnpaal in Eindhoven

Nieuwe poging om IJzeren Man in Eindhoven facelift te geven

8:57 EINDHOVEN - Bijna had dit artikel dezelfde kop gehad als een stuk uit 2009, tien jaar geleden: plannen voor de facelift van de IJzeren Man in Eindhoven worden nu echt concreet. Want een nieuwe poging om er een restaurant, een nieuw paviljoen en een beheerderswoning te bouwen, is volop in procedure.