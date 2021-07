Bijstandsmoeder én gemeente Eindhoven financieel slechter af door pijnlijke rechtszaak over 3500 euro

Stratum­seind moet half jaar langer wachten op vervanging rode steentjes, aanbeste­ding opgeschort

30 juni EINDHOVEN - Het Stratumseind in Eindhoven moet een half jaar langer wachten op vervanging van de versleten rode steentjes. De gemeente heeft de aanbesteding van de herinrichting van de binnenstad op het allerlaatste moment opgeschort. De planning was te ambitieus, is in de ontwerpfase geconcludeerd.